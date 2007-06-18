Ющенко едет в Азербайджан на саммит ГУАМ

18–19 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочий визит в Республику Азербайджан, где примет участие во втором саммите Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ, который будет проходить в Баку.

Как сообщает Официальное интернет-представительство главы государства, ожидается, что во время работы саммита будет принят ряд документов. Среди них: Бакинская декларация, коммюнике Второго саммита ГУАМ, Соглашение о привилегиях и иммунитеты ГУАМ, Меморандум о сотрудничестве и взаимопомощи по вопросам ядерной и радиационной безопасности. Также ожидается подписание Совместного заявления ГУАМ – Польша.

Планируется, что в работе саммита, кроме руководителей стран ГУАМ, примут участие президенты Польши, Румынии, Литвы, вице-президент Болгарии, вице-спикер Эстонии, а также представители Латвии, Эстонии, Казахстана, Турции, Европейской Комиссии, других государств и международных организаций.