Наша Украина нашла способ избежать прежних ошибок
Подробнее объяснил Вячеслав Кириленко
Лидер "Нашей Украины" Вячеслав КИРИЛЕНКО обещает, что его партия на внеочередных выборах не будет допускать прежних ошибок. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Житомире.
Как передает корреспондент УНИАН, В.КИРИЛЕНКО сообщил, что ныне ситуация в партии изменилась. "Мы будем избегать половинчатых решений и того случая, когда кто-то из "Нашей Украины" действует по-одному, а кто-то - иначе", - сказал он.
"Мы теперь сплоченная команда, дебатируем каждое решение, но потом действуем консолидировано, как вот в случае решений о совместной оппозиционной деятельности с БЮТ, как в случае принятия очень сложного решения о досрочном прекращении депутатских полномочий", - отметил лидер «Нашей Украины» и прибавил, что возглавляемая им политическая сила "никогда не позволит себе в этой избирательной кампании прибегать к какой-либо недобросовестной конкуренции с партнерами по демократическому лагерю".
"От нас ни одного черного пиара и нечистоплотних выпадов, черных политических технологий никто не дождется. Мы настроены на партнерство и призываем наших коллег действовать так же, помня, что разногласия демократов между собой, их острые споры на людях привели к тому, что мы едва не потеряли все завоевания народной революции 2004-го года", - отметил В.КИРИЛЕНКО.