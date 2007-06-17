Наша Украина нашла способ избежать прежних ошибок

Лидер "Нашей Украины" Вячеслав КИРИЛЕНКО обещает, что его партия на внеочередных выборах не будет допускать прежних ошибок. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Житомире.

Как передает корреспондент УНИАН, В.КИРИЛЕНКО сообщил, что ныне ситуация в партии изменилась. "Мы будем избегать половинчатых решений и того случая, когда кто-то из "Нашей Украины" действует по-одному, а кто-то - иначе", - сказал он.

"Мы теперь сплоченная команда, дебатируем каждое решение, но потом действуем консолидировано, как вот в случае решений о совместной оппозиционной деятельности с БЮТ, как в случае принятия очень сложного решения о досрочном прекращении депутатских полномочий", - отметил лидер «Нашей Украины» и прибавил, что возглавляемая им политическая сила "никогда не позволит себе в этой избирательной кампании прибегать к какой-либо недобросовестной конкуренции с партнерами по демократическому лагерю".

"От нас ни одного черного пиара и нечистоплотних выпадов, черных политических технологий никто не дождется. Мы настроены на партнерство и призываем наших коллег действовать так же, помня, что разногласия демократов между собой, их острые споры на людях привели к тому, что мы едва не потеряли все завоевания народной революции 2004-го года", - отметил В.КИРИЛЕНКО.