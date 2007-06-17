Лидер партии "Наша Украина" Вячеслав КИРИЛЕНКО прогнозирует, что Партия регионов не будет бойкотировать выборы. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Житомире.

Как передает корреспондент УНИАН, В.КИРИЛЕНКО убежден, что политическим оппонентам "Нашей Украины" из Партии регионов нет смысла бойкотировать выборы. "Разве только они получат какое-то внешнее указание по принципу "чем хуже, тем лучше", тогда - да, но мы все-таки призываем их всегда выходить из украинских национальных интересов", - сказал политик.

По его убеждению, после таких горячих политических дебатов вряд ли кто-то будет бойкотировать выборы, хотя бы потому, что правительство «с каждым днем становится все менее легитимным».