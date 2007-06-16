Солана ждет Ющенко в гости
18:57, 16 июня 2007Политика
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Президент Украины примет участие в саммите
21 июня Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА планирует встретиться в Брюсселе с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Х.СОЛАНЫ.
Кроме того, 21 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в саммите Европейской народной партии в Брюсселе.
Об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ на брифинге.
По его словам, в саммите будут принимать участие руководители ведущих стран Европейского Союза и можно ожидать ряд двусторонних встреч.
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