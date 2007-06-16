Солана ждет Ющенко в гости

21 июня Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА планирует встретиться в Брюсселе с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Х.СОЛАНЫ.

Кроме того, 21 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в саммите Европейской народной партии в Брюсселе.

Об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ на брифинге.

По его словам, в саммите будут принимать участие руководители ведущих стран Европейского Союза и можно ожидать ряд двусторонних встреч.