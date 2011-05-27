Луценко заявляет, что знает, сколько ему дадут

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что Генеральная прокуратура уже подготовила ему приговор суда в виде 8 лет лишения свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня в интервью журналистам в Печерском районном суде Киева перед началом судебного заседания по его делу.

«Я точно знаю, что обвинительный приговор уже написан. Там написан срок – 8 лет», - сказал он и отметил, что этот приговор написан “под диктовку Администрации Президента Генпрокуратурой”.

В то же время экс-министр подчеркнул, что на каждое обвинение у него есть неопровержимые доказательства, которые подтверждают его невиновность.

Как сообщал УНИАН, по данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия, и злоупотребление властью, осуществленное работником правоохранительного органа.