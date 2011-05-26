Задержание Тимошенко подтверждает обеспокоенность Freedom House

Задержание бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО 24 мая подтверждает обеспокоенность Freedom House ростом выборочного преследования политических оппонентов в Украине, выраженную в последнем докладе «Сигнал тревоги: защитить демократию в Украине».

Как сообщает персональный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, по словам исполнительного директора Freedom House Дэвида КРАМЕРА, "украинская власть взялась за Юлию ТИМОШЕНКО, они выдвигают против нее одно уголовное обвинение за другим, пока им не удастся бросить ее в тюрьму и таким образом убрать с политической арены. Это – безжалостная кампания произвола против ведущего деятеля украинской оппозиции. Это также нельзя назвать верным путем продвижения верховенства права. Вместо этого – манипулирование правом, и это необходимо остановить».

“Подобные действия со стороны украинской власти акцентируют волну политически мотивированных действий против прежних должностных лиц, включая уголовные обвинения против бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, - отметил Д.КРАМЕР. – Борьба с коррупцией крайне важна, но такой способ не вызывает никакого доверия».

В последнем обзоре политических дел и гражданских свобод Freedom House «Свобода в мире 2011» Украина получила статус «частично свободной», она также была определена как «частично свободная» в рейтинге «Свобода прессы».