Попов намекнул Черновецкому, что можно не волноваться

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ отмечает, что досрочные выборы в Киеве могут состояться только на основании обстоятельств, определенных законодательством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал сегодня на брифинге, комментируя инициативу оппозиционных сил в Киевсовете о досрочном прекращении полномочий Киевского городского председателя.

На вопрос, поддерживает ли он соответствующие заявления фракций «БЮТ-Батькивщина» и «УДАР Кличко», А.ПОПОВ ответил: «А как я должен это поддержать?», и продолжил: «По поводу законности у меня такое мнение: в законе четко определено, при каких обстоятельствах могут быть досрочные выборы – там четко прописано. Если есть наличие таких обстоятельств – должны быть выборы. Если нет – это не решает КГГА, а это решает или суд, или Верховная Рада, или самороспуск парламента или добровольная отставка выбранного руководителя».

Председатель КГГА отметил, что основания для досрочных выборов «могут быть по закону».

Как сообщал УНИАН, 25 мая Печерский райсуд столицы удовлетворил иск Виталия КЛИЧКО по поводу бездеятельности мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО. Фракция “УДАР Кличко” намерена на основании этого решения инициировать в Киевсовете рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий Киевского городского председателя, а также направлении обращения в Верховную Раду относительно назначения досрочных выборов в Киеве. Такую же инициативу озвучивает фракция «БЮТ-Батькивщина».