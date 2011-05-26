В ПР нашли объяснение, почему Бузек защищает Тимошенко

Народный депутат от Партии регионов, председатель украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Иван ПОПЕСКУ считает, что нужно прислушиваться к мнению председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА, а не президента Европейского парламента Ежи БУЗЕКА относительно дела Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом депутат заявил УНИАН, комментируя заявление президента Европарламента о политической природе уголовного дела экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО.

«Е.БУЗЕК – член Европейской Народной Партии, которая является партнером «Батькивщины». Конечно, они поддерживают друг друга по партийной линии. И это был комментарий, а не заявление», - сказал И.ПОПЕСКУ и добавил: «Ну и что, что это сказал президент Европарламента? А у нас есть спикер украинского парламента, есть президент ПАСЕ, который сейчас находится в Украине. Кстати, Украина является членом ПАСЕ, и пока не является членом Европейского Союза и не является членом Европарламента».

В то же время председатель украинской делегации в ПАСЕ сказал, что его лично представители международного сообщества относительно Ю.ТИМОШЕНКО не спрашивают. По его словам, спрашивают только, «соблюдаются ли у нас процессуальные нормы. А они у нас соблюдаются буквально в отношении всех граждан Украины».

И.ПОПЕСКУ также выразил мнение, что, на его взгляд, встреча генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ с послами 24 мая не повлияла на то, чтобы отпустить Ю.ТИМОШЕНКО, которая в тот день была задержана в ГПУ, «ведь решение принималось судом, а не прокуратурой».

Как сообщал УНИАН, 24 мая Президент Европарламента Е.БУЗЕК заявил о политической природе уголовного дела экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО. «Я обеспокоен новостями о решении суда о задержании бывшего премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО. Контекст и условия этого решения усиливают обеспокоенность относительно политической природы этого дела», - заявил Е.БУЗЕК.

По информации Генеральной прокуратуры, 23 мая Печерским районным судом города Киева было вынесено решение о задержании и доставке лидера партии "Батькивщина" Ю.ТИМОШЕНКО в суд для решения вопроса о возможности избрания меры пресечения в виде взятия под стражу. В ГПУ отмечают, что решение основывается на том, что обвиняемая на протяжении длительного времени уклоняется от досудебного следствия и препятствует выполнению с ней следственных действий.

Позже первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заверил, что причин и необходимости в аресте экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО нет.

Сейчас Ю.ТИМОШЕНКО находится под подпиской о невыезде.