Тимошенко пожаловалась Пшонке на его первого зама
Требует лично рассмотреть
Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО подала генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ жалобу на действия его первого заместителя Рената КУЗЬМИНА.
Как сообщает персональный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, в частности, жалоба касается постановления о возбуждении уголовного дела относительно газовых контрактов 2009 года, постановления о ее привлечении в качестве обвиняемой по этому делу, ряда незаконных действий следователей и прокуроров по этому делу.
В соответствии со статьей 235 Уголовно-процессуального кодекса Ю.ТИМОШЕНКО требует, чтобы генеральный прокурор как единственное лицо в системе прокуратуры, занимающее должность более высокую, чем его первый заместитель, лично рассмотрел эту жалобу.
Жалоба Ю.ТИМОШЕНКО зарегистрирована в канцелярии Генеральной прокуратуры Украины под входящим номером 45 от 26 мая 2011 года.
Согласно уголовно-процессуальному законодательству генпрокурор должен предоставить личный ответ на эту жалобу в трехдневный срок.
"Если ПШОНКА не найдет в себе достаточно мужества, чтобы честно исполнить свой закрепленный законодательством долг, и не даст мне ответ в установленные сроки, это станет еще одним доказательством очевидного политического основания возбужденного против меня уголовного дела и откровенной зависимости руководителя прокуратуры от позиции своего кума и заказчика ЯНУКОВИЧА", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.