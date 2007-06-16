Чалый проведет брифинг в Секретариате

Сегодня в 13.00 в Секретариате Президента Украины (ул. Банковая, 11) состоится брифинг заместителя главы Секретариата Президента Александра ЧАЛОГО.

Как сообщает пресс-служба главы государства, тема брифинга – второй саммит Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ, который состоится 18-19 июня 2007 года в г. Баку.

Аккредитация журналистов проводится с 9.00 16 июня по телефону: 255-63-18, 255-65-01, 255-78-44.