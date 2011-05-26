Немецкий политолог: Тимошенко не стоит опасаться судьбы Ходорковского

Лидеру «Батькивщины» Юлии ТИМОШЕНКО не стоит опасаться судьбы Михаила ХОДОРКОВСКОГО. Такое мнение высказал журналу WEEKLY.UA Александр РАР - немецкий политолог, руководитель центра «Россия-Евразия» Совета по внешней политике Германии.

«Возбудить уголовное дело за те или иные действия, совершенные при власти, наверное, можно против каждого бывшего чиновника независимо от его ранга. Поэтому разбирательство в отношении Ю.ТИМОШЕНКО следует рассматривать, скорее, как намерение удалить с политической арены крупнейшую фигуру украинской оппозиции. Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО может стать своеобразным козлом отпущения в вопросе перезаключения газовых контрактов. Руководители России и Украины могут свалить на нее всю вину за подписанные бумаги и после этого выйти к публике с новыми договорами, не потеряв лица», - говорит политолог.

Ю.ТИМОШЕНКО в тюрьме намного опаснее, считает Дмитрий ГУСЕВ, российский политтехнолог, глава консалтинговой компании «Бакстер Групп». Сегодня власть может бороться с Ю.ТИМОШЕНКО, рейтинг которой стабильно растет, только неполитическими методами. Один из них - возбуждение уголовного дела и постоянные вызовы в прокуратуру. Цель - полностью устранить Юлию Владимировну с политической арены, уничтожить ее как политического лидера накануне парламентских выборов. Ведь раньше власть уже лишила ее экономической поддержки, переманив на свою сторону всех крупных спонсоров БЮТ. Впрочем, экс-премьер как талантливый политик может обратить нынешнюю ситуацию в свою пользу, выдавая себя за жертву политических репрессий, считает политтехнолог.

Власть допустила ошибку, считает украинский политолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО. В случае ареста от лидера «Батькивщины», очевидно, будут требовать дать показания против Владимира ПУТИНА. Такой козырь необходим власти, чтобы сделать всесильного российского премьера сговорчивее в вопросе изменения газовых контрактов. Если Ю.ТИМОШЕНКО арестуют, руководству прокуратуры придется доводить дело до конца, а иначе - уходить в отставку. Но, как показывает практика южноафриканских стран, когда политический лидер сидит за решеткой, его политическая сила быстро набирает популярность и потом запросто проходит в парламент.