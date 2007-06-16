Пискун не видит себе места рядом с Элтоном Джоном

Экс-генпрокурор, Святослав Пискун во время веб-конференции в Газете по-киевскииграл в не по-генпрокуроровски открытого и скорого на язык мужичка. Увлеченно “вешал лапшу на уши”: мол, его часы (с которыми Пискуна поймала Тимошенко) куплены на петровском рынке. “У меня сейчас на руках дорогие часы "Rollix" стоимостью 500 тысяч евро. Я их купил на базаре на "Петровке" И вам советую там же купить”...

Сообщил, что вообще-то он – китаец, из Тибета. И зовут его Далай-Лама.

И стал бить себя в грудь: “Единственное, в чем я себя считаю виноватым - что проголосовал в 2004 году за Ющенко, как президента Украины. Никогда себе этого не прощу”.

Вообще “сетевой” Пискун оказался гораздо менее лояльным к Президенту, чем “Пискун в реале”... В ответ на вопрос, пойдет ли он на концерт Элтона Джона, и будет ли сидеть рядом с Президентом, нардеп заявил: “Во всяком случае, я точно знаю, что мое место - не рядом с Элтоном Джоном. Я с Ющенко готов ходить на концерты, на дни рождения, на праздники, на панихиды. Важнее всего - отвлечь его от исполнения должностных обязанностей”.

А на упрек другого посетителя сайта, мол Пискун много говорит, но почти ничего не делает, отбрил: “Чертовски хочется поработать. Да вот не дают же проходимцы!”