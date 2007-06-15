Обнуление списков остаётся ключевым вопросом

Директор центра политических исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что сегодня необходимо урегулировать проблему обнуления списков кандидатов в народные депутаты от “Нашей Украины” и БЮТ.

Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН.

Политолог напомнил, что раньше Президент, премьер-министр и председатель Верховной Рады Украины договорились о проведении выборов 30 сентября, а также относительно оснований проведения этих выборов. По словам А.ЕРМОЛАЕВА, на сегодняшний день оппозиция выполнила свои обязательства, ее депутаты написали заявления о сложении полномочий и они были объявлены в сессионном зале. (В ВР сегодня были зачитаны 50 заявлений народных депутатов о выходе из фракций Блока Юлии Тимошенко и «Наша Украина». Таким образом, вместе с ранее объявленными уже оглашено 155 заявлений народных депутатов о выходе из фракций, что влечет за собой сложение этими депутатами полномочий. – УНИАН.)

Вместе с тем, по мнению политолога, остается другая проблема, которая заключается в обнулении списков кандидатов в народные депутаты от БЮТ и НУ. Эта проблема остается неурегулированной, сказал он. «Мы не имеем ни единой фракции «Наша Украина», ни единой фракции БЮТ», - сказал эксперт.

Как один из вариантов выхода из этой ситуации он допускает принятие решения о прекращении проведения пленарных заседаний ВР и затем соответствующего решения ЦИК. Однако, по словам А.ЕРМОЛАЕВА, «для этого нужны переговоры, а не перепалки».

Он также отметил, что стороны обязательно должны договориться об обеспечении реализации ранее достигнутых договоренностей. По словам политолога, это важно, чтобы потом у политических сил не было оснований для обжалования итогов выборов.

Как сообщал УНИАН, 11 июня члены ЦИК заявили на брифинге, что Центральная избирательная комиссия не может “обнулить списки” народных депутатов, а также признать избранными новых народных депутатов из-за отсутствия законодательной базы.