Янукович обещает сделать пограничную службу образцом на мировом уровне
"ГПСУ является флагманом"
Президент Украины Виктор Янукович отмечает, что приложит все усилия для последующей успешной модернизации Государственной пограничной службы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Я сделаю все, чтобы пограничная служба и в дальнейшем шла по пути развития, модернизации и стала одним из самых современных ведомств не только в Украине, но и на мировом уровне», – сказал Президент в интервью журналистам, находясь в Учебном центре ГПСУ.
Глава государства выразил убеждение, что сегодня ГПСУ «является флагманом правоохранительных структур Украины».
«Это пример системного подхода к реформированию этой важнейшей государственной службы, которая сегодня охраняет границы нашей страны», – сказал Президент.