Янукович обещает сделать пограничную службу образцом на мировом уровне

Президент Украины Виктор Янукович отмечает, что приложит все усилия для последующей успешной модернизации Государственной пограничной службы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Я сделаю все, чтобы пограничная служба и в дальнейшем шла по пути развития, модернизации и стала одним из самых современных ведомств не только в Украине, но и на мировом уровне», – сказал Президент в интервью журналистам, находясь в Учебном центре ГПСУ.

Глава государства выразил убеждение, что сегодня ГПСУ «является флагманом правоохранительных структур Украины».

«Это пример системного подхода к реформированию этой важнейшей государственной службы, которая сегодня охраняет границы нашей страны», – сказал Президент.