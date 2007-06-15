В мегаблоке с НУ Луценко предлагают место ”выше, чем 226-е”

Все моменты в переговорном процессе относительно создания мегаблока демократических сил на досрочные парламентские выборы уже согласованы, за исключением названия и порядка мест в избирательном списке. Об этом сегодня на пресс-конференции в Луцке заявил лидер «Нашей Украины» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, пока неизвестно, какое название будет носить блок, поскольку активисты „Народной Самообороны" хотят видеть в названии слово „Самооборона", а „нашоукраїнці" склоняются к мысли, что мегаблок более успешно выступит на выборах, если будет содержать в своем названии известное „раскрученное" словосочетание из названия партии „Наша Украина".

Также, на вопрос журналистов, кто является соперниками на выборах, В.КИРИЛЕНКО отметил, что это не БЮТ, а „реваншисты". „Ми видим себя в коалиции демократических сил, в частности с БЮТ, но никогда с представителями правящей коалиции, которая была в Раде пятого созыва", - сказал он.

На вопрос журналистов, какое место будет занимать в избирательном списке Юрий ЛУЦЕНКО, лидер “Нашей Украины” отметил, что оно будет значительно выше, чем 226-е. Во время одной из поездок в Луцк лидер «Народной самообороны» заявлял, что в случае создания мегаблока демократических сил он согласен получить даже 226-е место в избирательном списке.

Относительно того, сколько голосов планируют получить „нашеукраинцы" на Волыни, В.КИРИЛЕНКО заявил, что они будут делать все возможное, чтобы превысить показатели 2006 года. В частности, по его словам, это будет разъяснительная работа, написание вместе с народом программы партии, проведение информационного тура „С народом и для народа", который сейчас проходит.