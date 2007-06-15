Шаповал подозревает, что кто-то имитирует выборы 30 сентября

Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ сомневается в существовании реальных договоренностей о проведении выборов 30 сентября и этим объясняет ситуацию вокруг ЦИК.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ШАПОВАЛ высказал сегодня в интервью информационным агентствам.

«Если будет решение, что выборы состоятся – мы идем на выборы, если не будет никаких имитаций. Я не говорю, кто имитирует. Если не будет имитации, а будут реалии – претензии будут текущего характера, и мы их будем решать. А кто, кого и куда расписал и тому подобное – будут мелочи», - сказал В.ШАПОВАЛ.

Вместе с тем председатель ЦИК считает, что даже при условии начала избирательного процесса может состояться его срыв. «Если не срів, то подмена решений ЦИК судебными решениями», - сказал он.

В.ШАПОВАЛ также не исключил вероятности отсутствия кворума для принятия решения на заседании ЦИК.

«Я не сторонник проведения выборов, я сторонник выполнения указа Президента, который также, мне кажется, является продуктом договоренностей. Если договоренности перестанут быть предметом дискуссий, то, я думаю, что процентов на 80-90 та буря в стакане воды, которая наблюдается в ЦИК, она сразу стихнет», -сказал председатель ЦИК.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 1 июня назначила новый состав Центральной избирательной комиссии, в которую вошли 8 представителей коалиции и 7 – оппозиции.

Несколько дней подряд ЦИК не может провести заседания из-за отсутствия кворума: заседания инициируют восемь членов комиссии, назначенных коалицией.

В частности, председатель ЦИК настаивает, что вопрос закрепления членов ЦИК за регионами решается единолично, а не коллегиально. В то же время, 8 членов Центризбиркома считают, что этот вопрос следует решать на заседании комиссии. С этой целью они уже несколько раз собирались в зале совещаний ЦИК, но заседание не проходило из-за отсутствия кворума - председатель и его заместители не приходили на заседание.