Пискун отпразднует сегодняшний “дембель” бельгийским пивом

Экс-генпрокурор, нардеп от партии Регионов Святослав Пискун во время веб-конференции в Газете по-киевски ошарашил посетителей сайта чисто “интернетовским” общением, совсем не присущим “официальному лицу” трижды генпрокурора...

Так Святослав Михайлович поведал одному пользователю Интернета, что ему нравится Валерия Заклунная из КПУ. Посоветовал другому: “Чувак, расслабся :)” Пообещал сетевой публике подарить одеколон Виктору Януковичу на день рождения. Гордо заявил, что дома ест “все подряд”. Но пожаловался, что жена ругается, когда он ночью лезет в холодильник.

Также Пискун поведал посетителям сайта, что будет праздновать сегодняшний “дембель” (сегодня в Раде были зачитані последние из необходимых для роспуска парламента 151 заявлений) в ресторане "Bell Vue", – “ там очень вкусное бельгийское пиво "Leff". Ну, и конечно, копченые колбаски”. Вместе с тем нардеп (очевидно, специально для Ющенко) пообещал не напиваться так, чтобы проехать свою станцию”.