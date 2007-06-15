Мороз признал, что оппозиция справилась с задачей

Верховная Рада прекратит работу в сессионном режиме только после решения ЦИК о невозможности замещения депутатов от «Нашей Украины» и БЮТ, сложивших полномочия, следующими по списку кандидатами в депутаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ.

По его словам, оппозиция выполнила свою задачу относительно сложения ее депутатами полномочий. А.МОРОЗ отметил, что «оппозиция, перед собой поставив задачу, с ней справилась». В то же время он добавил, что «нам нужно замкнуть юридическую цепь».

А.МОРОЗ отметил, что заявления депутатов о выходе из фракций зачитаны на заседании парламента, и соответствующие документы будут переданы в ЦИК.

По его словам, ЦИК должна предпринять следующий шаг: дать ответ на вопрос, есть ли кандидаты в депутаты от БЮТ и “Нашей Украины”, которые могут стать народными депутатами вместо тех, кто сложил полномочия. Он отметил, что согласно ответу ЦИК, есть свыше 300 кандидатов, которые были в списках оппозиционных блоков и которые готовы прийти в парламент.

«До тех пор, пока нет такого ответа, я не могу сказать, что парламент не имеет соответствующих полномочий», - подчеркнул А.МОРОЗ.

По его словам, исходя из этого обстоятельства, во вторник парламент будет работать в сессионном режиме.

Он подчеркнул, что когда ЦИК ответит, что выбывших депутатов никем заменить, тогда вступает в силу ст. 82 Конституции Украины. А.МОРОЗ отметил, что в такой ситуации народные депутаты будут работать в комитетах.

Он отметил, что именно в таких обстоятельствах «можно было бы говорить о перспективе выборов». «Сегодня я об этом еще сказать не могу», - подчеркнул А.МОРОЗ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 июня, в ВР было зачитано 50 заявлений народных депутатов о выходе из фракций Блока Юлии Тимошенко и «Наша Украина».

Таким образом, вместе с раньше объявленными в сессионном зале заявлениями, уже зачитано 155 заявлений народных депутатов о выходе из фракций, что влечет за собой сложение этими депутатами полномочий.