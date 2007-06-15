Мороз определился, как СПУ пойдет на выборы

Если досрочные выборы в Верховную Раду Украины состоятся, то СПУ пойдет на них самостоятельно. Об этом в интервью журналистам заявил председатель ВР, лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом он отметил, что партия будет идти на выборы с лозунгами, которые «будут привлекательными и правдивыми, реальными».

А.МОРОЗ также сообщил, что вопрос коалиции не обсуждался. По его словам, и на предварительных выборах 2006 года «ни один субъект не говорил о коалиции», но в то же время “потом, задним числом, были обвинения, что кто-то создал не ту коалицию”.

По словам А.МОРОЗА, будет ли ставиться на будущих выборах вопрос о субъектах, которые будут входить в коалицию, пока не известно. «Будет ли это теперь обязательной необходимостью, мы увидим во время выборов, если такие будут», - сказал председатель ВР.