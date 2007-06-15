Балога советует Морозу не поднимать глаз

После отказа более чем трети народных депутатов V созыва от своих полномочий для выполнения указа Президента о проведении досрочных выборов нет никаких препятствий.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, это подчеркнул глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА.

По его словам, официальным подтверждением того, что больше трети депутатов Верховной Рады пятого созыва отказалась от депутатских полномочий, сегодня был засвидетельствован факт неправомочности этого состава парламента и широко открыто путь к внеочередным парламентским выборам.

В.БАЛОГА отметил, что несмотря на скептические заявления из коалиционного лагеря, оппозиция четко придерживалась взятых на себя обязательств. «Теперь всем, кто упрекал оппозиционеров в нежелании отказаться от депутатских мандатов, нужно прятать глаза перед тем, как что-то говорить обманутым избирателям. В отличие от большинства, оппозиция держит слово», – сказал В.БАЛОГА.

Руководитель президентского Секретариата отметил, что для выполнения Указа Президента о проведении внеочередных выборов в Верховную Раду 30 сентября нет ни наименьших препятствий. «Любые попытки поставить под сомнение тот факт, что Верховная Рада пятого созыва ушла в историю, выглядят как политические конвульсии. Апелляции к каким-то возможным решениям Центральной избирательной комиссии абсолютно неуместны ни с правовой, ни с моральной точек зрения. Это лукавая попытка в который раз ввести общество в заблуждение, придать благородный вид заранее проигрышному делу», - убежден В.БАЛОГА.

Вместо этого он предложил всем ответственным политическим силам, которые будут принимать участие в избирательной кампании, еще до начала гонки заявить стране и миру об обязательстве отменить депутатскую неприкосновенность. «Эта средневековая, аморальная норма должна быть отменена. Такой жест доброй воли лишь добавит авторитет политикам. Именно это, а не цепляние за обломки власти, подтвердит их готовность работать на государство, сократит разрыв между сладкими обещаниями и реальностью», – подчеркнул глава Секретариата Президента.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 июня, в ВР были зачитаны 50 заявлений народных депутатов о выходе из фракций Блока Юлии Тимошенко и «Наша Украина».

Таким образом, вместе с ранее объявленными в сессионном зале заявлениями, уже зачитано 155 заявлений народных депутатов о выходе из фракций, что влечет за собой сложение этими депутатами полномочий.