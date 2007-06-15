Тимошенко сравняла рейтинг с Ющенковым (соцопрос)

32,9% украинцев готовы поддержать премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА на президентских выборах.

Об этом свидетельствуют обнародованные сегодня на пресс-конференции в УНИАН результаты исследования, проведенного социологической службой “Украинский барометр”.

При этом, рейтинги двух других ведущих политиков за последние 2 месяца практически сравнялись: так, действующего Президента Виктора ЮЩЕНКО поддерживают 16,6% избирателей, 16,5% готовы проголосовать за Юлию ТИМОШЕНКО.

Руководитель Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир ФЕСЕНКО, комментируя на пресс-конференции колебания рейтингов политиков, отметил взаимосвязь между падением рейтинга Юлии ТИМОШЕНКО и ростом рейтинга Виктора ЮЩЕНКО, который социологи связывают с решением Президента распустить Верховную Раду. Также, по словам политолога, определенное падение рейтингов Ю.ТИМОШЕНКО социологи связывают с ее временным исчезновением с политической арены в течение последнего периода, то есть так называемым “выходом из политического контекста”.

По данным исследования, лидера коммунистов Петра СИМОНЕНКО поддерживают 3,4%, председателя ПСПУ Наталию ВИТРЕНКО – 3,2%. За Юрия ЛУЦЕНКО готовы отдать свои голоса 2,9%, за Владимира ЛИТВИНА – 2,2%, за Александра МОРОЗА – 1,9% избирателей.

В то же время, против всех выступают 3,5%, не определились – 12,7% опрошенных.

Опрос проводился социологической службой “Украинский барометр” с 19 по 28 мая, было опрошено 2009 респондентов во всех регионах Украины, погрешность выборки составляет 2,5%.