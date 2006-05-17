Социологи фиксируют снижение рейтнга Черновецкого

Социологическое исследование Центра «Социальная перспектива», проведенное среди киевлян с 6 по 11 мая, свидетельствует о снижении рейтинга мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила старший научный сотрудник Института социологии Ирина БЕКЕШКИНА сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По результатам исследования, «в случае повторных выборов мера столицы за Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО проголосовали бы 23,6% киевлян, в то время, как за Виталия КЛИЧКО – 24,6%. При этом, 29,1% опрошенных считают, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ будет худшим мэром, чем Александр ОМЕЛЬЧЕНКО. Вместе с тем, 25,4% киевлян считают, что он будет лучше предыдущего мэра, 19,3% - таким же, а 26,2% опрошенных затруднились ответить на вопрос», сказала И.БЕКЕШКИНА.

По ее словам, 19,6% опрошенных киевлян оценивают первые шаги мэра Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО преимущественно позитивно, 23,4% - преимущественно негативно, 35,8% - пока не определились и 21,3% опрошенных отметили, что ничего не знают о его первых шагах в должности мэра.

Социолог также сообщила, что на выборах мэра Киева 26 марта Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ отдали голоса 45% жителей Левого берега. «Это связано, скорее всего, с тем, что именно в этом районе Киева отмечается наибольшая активность благотворительной деятельности Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО», - пояснила она.

Вместе с тем, И.БЕКЕШКИНА отметила, что при голосовании 25 марта фактор благотворительности Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО играл, как «за» него, так и «против». «Среди опрошенных 37,6% киевлян проголосовали «за» Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО благодаря его благотворительной деятельности, в то время как 28,6% киевлян, проголосовавших против него, считают его благотворительную деятельность подкупом избирателей», - сообщила социолог.

И.БЕКЕШКИНА также считает, что в случае отказа Виталия КЛИЧКО баллотироваться в мэры Киева на выборах победу одержал бы Александр ОМЕЛЬЧЕНКО. «Нового человека в должности мэра хотели видеть около 53% киевлян и 30% готовы были поддержать А.ОМЕЛЬЧЕНКО. Но В.КЛИЧКО не ассоциируется с крепким хозяйственником, а те 53% киевлян, которые хотели видеть мэром нового человека, распределились между большим количеством кандидатов», - объяснила она.

Как сообщал УНИАН, по данным Киевской городской территориальной избирательной комиссии, на выборах Киевского городского председателя победил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, за которого проголосовали 457 тыс. 887 (31,83%) избирателей, за В.КЛИЧКО проголосовали 341 тыс. 249 избирателей, за А.ОМЕЛЬЧЕНКО – 305 тыс. 363 киевлян. Не поддержали ни одного кандидата 73 тыс. 937 избирателей, которые приняли участие в голосовании.