Началось заседание СНБО

Началось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале заседания председатель СНБО, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил в должности секретаря СНБО Ивана ПЛЮЩА и выразил убеждение, что аппарат СНБО под его руководством будет работать плодотворно и конструктивно.

«Я высоко ценю то, что делает СНБО», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также он поздравил новых членов СНБО – председателей областных государственных администраций, отметив важность того, что их присутствие позволит формировать согласованную политику.

В.ЮЩЕНКО предложил внести в повестку дня СНБО 9 вопросов, среди них - вопрос о ходе выполнения указа Президента о решении СНБО от 29 июня 2005 года «О мероприятиях по улучшению инвестиционного климата в Украине».

Также будут рассмотрены вопросы, связанные с энергетической безопасностью государства, вопросы о направлениях государственной миграционной политики и безотлагательных мерах по улучшению ее эффективности. Планируется рассмотреть вопрос о состоянии и проблемах имплементации Украиной рамочной конвенции ООН об изменении климата.

В то же время, Президент предложил не включать в повестку дня вопросы, связанные с реформированием оборонно-промышленного комплекса, отметив, что они нуждаются в доработке.