”Выходцев” из ВР стало еще больше

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК зачитал четыре заявления народных депутатов о выходе из фракций Блока Юлии Тимошенко и «Наша Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, А.МАРТЫНЮК зачитал два заявления народных депутатов из фракции «Наша Украина» Андрея ЛОПУШАНСКОГО и Николая КУЛЬЧИНСКОГО, а также два заявления народных депутатов из фракции БЮТ Евгения СИГАЛА и Виталия КУРИЛА.

Как отметил А.МАРТЫНЮК, в своем заявлении А.ЛОПУШАНСКИЙ подчеркивает, что не может продолжать работать в «дискредитированном составе» парламента и «под давлением политических обстоятельств».

Таким образом, вместе с ранее объявленными в сессионном зале заявлениями уже зачитано 155 заявлений народных депутатов о выходе из фракций, что влечет за собой сложение этими депутатами полномочий.