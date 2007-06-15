Пискун никогда себе не простит, что в 2004-м голосовал за Ющенко

Экс-генпрокурор Святослав Пискун заявляет, что будет бороться за возобновление на должности генпрокурора столько, сколько потребуется.

Об этом он сказал во время интернет-конференции в "Газете по-киевски".

"Для торжества закона я готов стать (генпрокурором) и 25 раз. Если это будет необходимо для народа Украины", - сказал он.

Отвечая на вопрос, чем президент Виктор Ющенко отличается от экс-президента Леонида Кучмы, Пискун сказал:

"Как интриган Ющенко – намного лучше".

Отвечая на вопрос, не надоело ли ему бороться за должность генпрокурора и не думал ли он о другой работе он ответил:

"Это зависит не от меня, а от главного кукловода страны. Поэтому меня и увольняют, так как я не стал "куклой". И вам того же желаю".

Пискуну также поставили вопрос, не считает ли он себя виновным в том, что у министра внутренних дел Василия Цушко случился инфаркт и не интересовался ли он, как тот субя чувствует.

"Вы знаете, один только раз я интересовался. Мне сказали, что все нормально. Единственное, в чем я себя считаю виновным - что проголосовал в 2004 году за Ющенко, как президента Украины. Никогда себе этого не прощу", - ответил Пискун.

Украинская правда