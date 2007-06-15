Янукович поднимет бурю на СНБО

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что заседание Совета национальной безопасности и обороны готовится незаблаговременно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Мы получили документы к заседанию СНБО вчера во второй половине дня. Их не видели ни премьер-министр, ни министры, и через сутки нужно рассмотреть 12 вопросов. Это незаблаговременно, и я об этом обязательно скажу сегодня на заседании», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр считает, что все органы власти, в том числе и СНБО, должны работать «эффективно, а не эффектно». «Нужно заблаговременно готовиться к заседаниям, и я, как член СНБО, сегодня выскажу пожелание, чтобы СНБО вышло как можно скорее на рабочий режим», - добавил он.

Вместе с тем В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что не знаком с проектом решения СНБО о признании неудовлетворительной работу топливно-энергетического блока правительства, необходимости возобновления прямых поставок газа из Туркменистана и отказа от услуг «РосУкрЭнерго». «Я не знаком с проектом решения. Недостатки были всегда в любом правительстве и в любом министерстве. Если сегодня будет высказана объективная оценка правительству, мы с ней согласимся», - добавил глава правительства.

По его мнению, топливно-энергетический блок правительства по отдельным направлениям работает позитивно, а по некоторым – не совсем. «Топливно-энергетический блок работает в рамках тех задач, которые мы ставим», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Комментируя возможность отставки вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА и министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО по результатам заседания СНБО, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Есть законы и Конституция Украины, в которых определен порядок назначения и увольнения должностных лиц».

Как сообщал УНИАН, на сегодня на 14.30 запланировано проведения заседания СНБО Украины.

Вчера интернет-издание "Економічна Правда" опубликовало копию проекта решения СНБО, в котором отмечен системный характер угроз энергетической безопасности и низкая эффективность госполитики относительно их предупреждения и нейтрализации.