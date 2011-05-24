ГУАМ инициирует дальнейшее развитие сотрудничества с ООН

В Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ выступают с инициативой усовершенствовать правовую базу сотрудничества с ООН.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, накануне в Киеве состоялась встреча представителей МИД государств-членов, курирующих вопросы международных организаций и урегулирования конфликтов.

Делегации обсудили реализацию договоренностей о подготовке проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией за демократию и экономическое развитие – ГУАМ», инициированной грузинской стороной.

Также участники встречи обменялись мнениями о взаимодействии в рамках имплементации решений 65-й сессии Генассамблеи ООН по вопросам затянувшихся конфликтов на пространстве ГУАМ и их последствий для международного мира, безопасности и развития.