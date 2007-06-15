Лавринович: что это за орган, который отказывается работать?

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ связывает отсутствие надлежащей работы Центральной избирательной комиссии с ее политической заангажированностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве.

По убеждению А.ЛАВРИНОВИЧА, «по характеру работы ЦИК с апреля и после изменения состава можно видеть, что существует серьезная проблема, корень которой в том, что не могут органы, которые должны выполнять государственные функции, на первом плане иметь партийно-политическую ответственность».

Говоря о том, что сегодня Центризбирком практически не проводит заседания, А.ЛАВРИНОВИЧ допустил: «Я думаю, что для любого человека возникает вопрос: что это за орган, который отказывается работать, не хочет рассматривать ни одного вопроса? Потому что первый же вопрос сразу даст ответ на то, возможны ли в принципе выборы».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 1 июня назначила новый состав Центральной избирательной комиссии.

Новыми членами ЦИК стали от коалиции: Тамара АСТАХОВА, Юрий ДОНЧЕНКО, Юрий ДАНИЛЕВСКИЙ, Татьяна ЛУКАШ, Михаил ОХЕНДОВСКИЙ, Бронислав РАЙКОВСКИЙ, Александр ЧУПАХИН и Александр ШЕЛЕСТОВ.

От оппозиции - Владимир ШАПОВАЛ, Жанна УСЕНКО-ЧОРНАЯ, Андрей МАГЕРА, Валерий ШЕЛУДЬКО, Анатолий ПИСАРЕНКО, Юлия ШВЕЦ и Игорь ЖИДЕНКО.

Несколько дней подряд ЦИК не может провести заседания из-за отсутствия кворума: заседания инициируют восемь членов комиссии, назначенных коалицией.