Януковичу нужны послушные наймиты?

Судебный процесс над экс-министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО демонстрирует целенаправленное уничтожение демократии и свобод в Украине, заявил лидер ГО «Новый Киев», председатель Социально-Христианской партии Зорян ШКИРЯК, комментируя вчерашнее решение Печерского райсуда столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе З.ШКИРЯКА, «судилище над Ю.ЛУЦЕНКО еще раз показало, что в Украине целенаправленно уничтожается демократия и свобода. Я не судья, но мне понятно, что ЛУЦЕНКО, по сути, невиновен. Обвинения кажутся надуманными и сфабрикованными. Все, что произошло в «легендарном» Печерском суде, - это грубая расправа над неугодным политиком, не больше", - убежден З.ШКИРЯК.

По его словам, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ несет персональную ответственность за полную узурпацию власти и уничтожение конституционных прав и свобод граждан в Украине.

«Сегодня нет уверенности в возможности доказать свою невиновность. И это касается не только оппозиционных политиков, это касается всех граждан страны. Суды продажны и полностью подчинены приказам Банковой. Нет сомнений, что и вчерашнее решение суда было предварительно написано в Администрации Президента», - считает он.

По мнению лидера «Нового Киева», В.ЯНУКОВИЧУ нужно “государство без государства, где есть послушные наймиты, народ, и есть те, кто сегодня, вопреки элементарным нормам морали, гражданскому долгу и общечеловеческим принципам, готовы служить этим «хозяевам жизни», за подачки”.

«Я ответственно заявляю, что для меня европейской Украины нет. Есть страна с тоталитарным режимом. Страна, в которой кучка обнаглевших олигархов, во главе с Президентом, хотят руководить народом как марионетками», - заявил З.ШКИРЯК.

По его словам, осознавая провалы в социально-экономической сфере, “ЯНУКОВИЧ-ШУВАЛОВ-ЛЕВОЧКИН” вбрасывают в общество отвлекающие «фишки» в виде 9 мая, «закона о красном флаге», 22 июня и т.п.”.

“Они делают это сознательно, чтобы разрушить единство Украины, спровоцировать гражданский конфликт по национальному и идеологическому принципу и окончательно расколоть страну. Депутат Госдумы РФ господин ЗАТУЛИН, находясь в Украине, уже не стесняясь, открыто, нагло заявляет о том, что сюда приедет хоть вся Россия, чтобы «учить нас, как жить». Это же безумие! В какой нормальной стране такое возможно? В любом цивилизованном государстве его немедленно бы объявили персоной нон грата и выставили прочь. По сути, власть запустила сценарий уничтожения Украины как независимого, демократического государства», - заявил З.ШКИРЯК.

По его убеждению, вся ответственность за процессы, которые происходят в государстве, ложится непосредственно на Президента В.ЯНУКОВИЧА. “Нет парламента, нет Кабмина, нет независимых судов, прокуратуры, милиции и т.д. Есть единственный орган государственной власти - Администрация Президента. Именно там принимаются все решения”, - сказал председатель СХП.

З.ШКИРЯК напомнил, что скоро В.ЯНУКОВИЧ собирается в Варшаву для участия в саммите стран Центральной Европы. «Нужно сделать все возможное, чтобы немедленно сообщить европейскому и мировому сообществу о том политическом, социально-экономическом и правовом произволе, который царит в Украине. Важно донести правду о конституционной анархии, тотальной коррупции, правде о репрессиях, о диктатуре ЯНУКОВИЧА”, - сказал он.

Он уверен, что все оппозиционные политики должны объединиться и решить, как совместно действовать в сложившейся ситуации, как вместе противостоять агрессии режима. “Время защищать друг друга, защитить страну, защитить украинский народ!”, - заявил З.ШКИРЯК.

Как сообщал УНИАН, 23 мая Печерский райсуд Киева назначил к рассмотрению по сути дело по обвинению Ю.ЛУЦЕНКО на 27 мая и оставил экс-министру меру пресечения в виде содержания под стражей.

В Государственной пенитенциарной службе Украины сообщили, что после заседания суда Ю.ЛУЦЕНКО доставили в Киевский следственный изолятор.