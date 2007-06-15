Верховная Рада приказала долго жить

Сегодня на заседании Верховной Рады Украины было зачитано 46 заявлений о сложении депутатских полномочий, из которых 27 - заявления народных депутатов Украины из фракции БЮТ и 19 – из фракции «Наша Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, из фракции БЮТ зачитаны заявления Руслана ЗОЗУЛИ, Степана ГЛУСЯ, Игоря ЖИДЕНКО, Александра КЕМЕНЯША, Ивана КИРИЛЕНКО, Евгения КОРНИЙЧУКА, Наталии КОРОЛЕВСКОЙ, Петра КУЗЬМЕНКО, Владимира ЛЕВЦУНА, Алексея ЛОГВИНЕНКО, Левка ЛУКЬЯНЕНКО, Сергея МИЩЕНКО, Григория ОМЕЛЬЧЕНКО, Сергея ОСЫКИ, Валерия ПИСАРЕНКО, Андрея ПОРТНОВА, Анатолия СЕМИНОГИ, Владимира СКУБЕНКО, Сергея ТЕРЕХИНА, Александра ТУРЧИНОВА, Александра БУРЯКА, Богдана ГУБСКОГО, Юрия ТРЫНДЮКА, Александра ФЕЛЬДМАНА, Валерия ШАМАНОВА, Андрея ШЕВЧЕНКО, Александра ШЕПЕЛЕВА.

Также зачитано 19 заявлений народных депутатов из фракции «Наша Украина»: Валерия БОРИСОВА, Владимира ШКЛЯРА, Наталии БОГАШЕВОЙ, Степана ДАВЫМУКИ, Тараса ДОВГОГО, Ярослава КЕНДЗЕРА, Юрия КЛЮЧКОВСКОГО, Виктора КОРОЛЯ, Игоря КРИЛЯ, Владимира МАРУЩЕНКО, Петра ПОРОШЕНКО, Федора ШПИГА, Станислава АРЖЕВИТИНА, Алексея КОЗАЧЕНКО, Владимира СТРЕТОВИЧА, Станислава ДОВНОГО, Мустафы ДЖЕМИЛЕВА, Романа БЕССМЕРТНОГО, Василия КУЙБИДЫ.

Как сообщал УНИАН, раньше в ВР было зачитано 105 заявлений народных депутатов о сложении полномочий. Вместе с объявленными сегодня 46 заявлениями выходит 151 заявление.

В то время, когда зачитывались заявления, в сессионный зал зашли несколько депутатов из БЮТ, среди которых Андрей ШЕВЧЕНКО.