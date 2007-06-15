В аппарате СНБО произошла утечка информации?

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) не комментирует опубликованный вчера на сайте "Економічна Правда" проект решения СНБО, заседание которого запланировано на 15 июня. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в аппарате СНБО.

"Достоверность опубликованного мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, поскольку информация исходила не от нас", – сказали УНИАН в аппарате СНБО.

При этом собеседник агентства добавил, что "в аппарате СНБО обеспокоены данной публикацией".

Напомним, сегодня интернет-издание "Економічна Правда" опубликовало копию проекта решения СНБО, заседание которого запланировано на 15 июня, в котором отмечен системный характер угроз энергетической безопасности и низкая эффективность госполитики относительно их предупреждения и нейтрализации.