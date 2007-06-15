Гриценко согласился войти в первую пятерку Нашей Украины

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО согласился войти в первую пятерку избирательного списка “Нашей Украины”.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил в интервью украинским журналистам в Брюсселе.

“Я дал согласие на то, чтобы идти в первой пятерке”, - сказал А.ГРИЦЕНКО, отметив, что на сегодняшний день окончательно места ни в списке, ни в первой пятерке не определены.

В то же время, министр отметил, что не собирается активно участвовать в избирательной кампании, поскольку время ее проведения совпадает с важными задачами, стоящими перед армией, в частности, проверкой боеготовности, подготовкой учебных планов, строительством жилья и др. “Я не собираюсь принимать участие в предвыборной кампании, я не буду брать отпуск, не буду ездить по регионам и агитировать”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Вместе с тем, министр не исключил, что в случае, если его помощь понадобится, то он возьмет отпуск в последнюю неделю избирательной кампании.