Социалист предлагает обойтись без ЦИК

Народный депутат 5-го созыва, член фракции СПУ Александр БАРАНИВСКИЙ предлагает в ближайшее время в сессионном зале привести к присяге кандидатов в народные депутаты по спискам БЮТ и «Нашей Украины» вместо тех депутатов, которые сложили свои мандаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.БАРАНИВСКИЙ заявил сегодня во время пленарного заседания Верховной Рады.

По его словам, это необходимо сделать, поскольку деятельность Центризбиркома блокируется представителями оппозиционных партий, которые по представлению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО были назначены членами ЦИК.

А.БАРАНИВСКИЙ считает, что тем самым команда Президента пытается сделать все, чтобы было объявлено 151 заявление, и после этого на протяжении 30 дней блокировалась работа ЦИК. Он отметил, что в єтом случае у Президента появится конституционное право объявить проведение досрочных выборов.

Кроме того, он не исключил, что «есть закулисные договоренности», которые заключаются в том, что члены ЦИК, которые назначены по представлению коалиции, поддержат сторону оппозиции. «Поэтому предлагаю направить приглашение кандидатам в народные депутаты, пусть они приносят присягу и приступают к работе», - сказал А.БАРАНИВСКИЙ.