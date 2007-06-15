Ющенко освободил Пшеничного и Иващенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своими указами освободил Валерия ПШЕНИЧНОГО и Владимира ИВАЩЕНКО от должностей судей Конституционного Суда Украины в связи с подачей заявлений об отставке.

Тексты соответствующих указов от 14 июня размещены на официальном сайте главы государства.

Как отмечается в документах, В.ПШЕНИЧНЫЙ и В.ИВАЩЕНКО освобождены от должностей судей КС в соответствии с пунктом 9 части пятой статьи 126 Конституции Украины, статьи 43 Закона Украины «О статусе судей».

Как сообщал УНИАН, Президент своими указами от 30 апреля и 10 мая освободил В.ПШЕНИЧНОГО и В.ИВАЩЕНКО от должностей судей КС в связи с нарушением присяги.

Сегодня, 14 июня, В.ЮЩЕНКО отменил свои указы об освобождении В.ПШЕНИЧНОГО и В.ИВАЩЕНКО от должностей судей Конституционного Суда.