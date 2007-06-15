Состоится заседание СНБО

14-30 - Президент Украины Виктор Ющенко примет участие в заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. Темы заседания: улучшение инвестиционного климата в Украине; о состоянии и проблемах имплементации государством Рамочной конвенции ООН об изменении климата; реформирование оборонно-промышленного комплекса Украины. Также речь пойдет о состоянии выполнения решений СНБОУ, в частности об энергетической безопасности. Телефоны: 255-63-18, 255-65-51, 255-72-76, e-mail: press@adm.gov.ua

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