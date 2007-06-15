Гриценко сделал комплимент Януковичу

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО констатирует, что правительство, сформированное нынешней правящей коалицией, принимает необходимые решения по реализации Плана действий Украина-НАТО даже быстрее предыдущих “помаранчевых” правительств.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил в интервью украинским журналистам в Брюсселе.

“Есть политическая воля, есть умение принимать решения... Даже, как бы это странно ни звучало, решения принимаются быстрее, чем это было при “помаранчевых” правительствах”, - сказал украинский министр.

Говоря о вчерашнем заседании Комиссии Украина-НАТО, он отметил, что, в целом, сотрудничество с Североатлантическим альянсом было очень позитивным для Украины, как для ее армии, так и для страны в целом.

По словам А.ГРИЦЕНКО, последние 10 лет интенсифицированного партнерства доказали заинтересованность Украины в сотрудничестве с НАТО.

Министр также сообщил, что в ходе заседания комиссии представил “Белую книгу” за 2006 год и отметил, что “Белые книги” и в дальнейшем будут издаваться ежегодно к 23 февраля.