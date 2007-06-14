Евгений Жовтяк про Януковича, непрофессионализм и цены на хлеб

Представитель блока «Рух-Украинская правица» Евгений ЖОВТЯК считает, что премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ прикрывает непрофессиональность своего правительства и неумения применять рыночные методы регулирования цен показательной строгостью к подчиненным.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока, об этом он сказал, комментируя заявление премьер-министра о намерении уволить аграрный блок правительства, если к следующей неделе не будет остановлен рост цен на хлеб.

Между тем Е.ЖОВТЯК считает, что, несмотря на декларации и намерения правительства Виктору ЯНУКОВИЧА, в этом году обеспечить ценовую стабильность на многих потребительских и товарных рынках вряд ли удастся. Свидетельством этого, в частности, является нынешнее подорожание хлеба и горючего, добавил он.

«Это связано, прежде всего, с неумением применять рыночные методы регулирования цен, а также со слабым профессионализмом правительства относительно прогнозирования изменений на рынках”, убежден представитель “Правицы”.

По его словам, как свидетельствует многолетний опыт, административные методы регулирования цен имеют крайне ограниченное влияние и не оправдывают себя, вместо этого формируют инфляционные ожидания отложенного характера. “Однако глава правительства избрал почему-то методы запугивания и ручного управления, за которые критиковал своих предшественников», - отметил Е.ЖОВТЯК.

По его убеждению, «следует также обратить самое пристальное внимание и на опасность кризисных явлений на рынке зерна, которые могут возникнуть с началом уборки нынешнего урожая, связанные не только с засухой в некоторых регионах страны, но и с фактической неготовностью правительства к жатве-2007". "Вызывает большую обеспокоенность тот факт, что по состоянию на середину июня правительство так и не определило минимальные закупочные цены на зерно нового урожая, а Госрезерв и Аграрный фонд, соответственно, не заключают закупочные соглашения с производителями зерна», - отметил Е.ЖОВТЯК, комментируя признание премьер-министра ЯНУКОВИЧА, сделанное в ходе поездки в Полтаву, что правительство до сих пор не смогло спрогнозировать цену на зерно и хлеб, потому что еще не известна себестоимость этой продукции.

Чтобы предотвратить возможную дестабилизацию на рынке зерна, с началом жатвы, правительству, считает Е.ЖОВТЯК, "следует немедленно определить минимальные закупочные цены на зерно в 2007 г., которые будут обеспечивать прибыльность выращивания зерна, в частности покрывать расходы сельскохозяйственных производителей с учетом подорожания кредитных ресурсов, топлива, минудобрений, семян, техники и запчастей".

"Правительство также должно срочно выделить финансовые ресурсы и совместно с региональной властью ввести действенный механизм общегосударственных и региональных закупок зерна нового урожая», - заметил Е.ЖОВТЯК.

«Следовательно, непрофессиональность своего правительства и его неумение применять рыночные методы регулирования цен на потребительских и товарных рынках премьер-министр ЯНУКОВИЧ пытается прикрыть голым популизмом, демонстрируя показательную строгость к своим подчиненным. Правительство должно уметь работать в рыночных условиях и применять современные экономические инструменты, а не искать виновных или оправдания своим ошибкам и спешно «тушить» кризисы, как это сейчас делает лидер Партии регионов», - подытожил представитель блока «Рух-Украинская правица» от УНП Е.ЖОВТЯК.