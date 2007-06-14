В отличии от Януковича у Ющенко нет претензий к Днепропетровскому губернатору

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не имеет претензий к председателю Днепропетровской облгосадминистрации Надежде ДЕЕВОЙ. Об этом он заявил сегодня на брифинге в Кривом Роге, отвечая на вопрос журналистов.

«Не могу говорить о претензиях к руководителю области», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Президента, сейчас политики пытаются спекулировать стабильностью власти в регионах.

«Есть процедура, как решаются кадровые вопросы, какой механизм их принятия. Все это правительство знает», - отметил Президент Украины.

По словам В.ЮЩЕНКО, некорректно таким образом обходиться с людьми, в частности, заявляя о вероятности отставки высоких чиновников.

Как сообщал УНИАН, вчера премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требовал под угрозой увольнения от министра аграрной политики Юрия МЕЛЬНИКА, вице-премьер-министра Виктора СЛАУТЫ и министра экономики Анатолия КИНАХА остановить рост цен на хлеб.

«Никаких оснований для повышения цены на хлеб нет», - сказал В.ЯНУКОВИЧ и обратился к министру АПК, вице-премьеру и министру экономики с вопросом: есть ли на сегодня основания для повышения цены на хлеб, на что получил ответ, что никаких оснований нет.

«Тогда дайте мне ответ, почему они растут?», - потребовал В.ЯНУКОВИЧ от министров. «Я вам говорю: если вы не наведете порядок, на следующем правительстве я поставлю вопрос о вашем увольнении, всего блока. Через неделю. Запишите это в протокол, ТОЛСТОУХОВ. Я говорю серьезно. Ребята, беритесь и наводите порядок, вместе с губернаторами», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он вспомнил и о том, что губернатор Днепропетровской области (Надежда ДЕЕВА – УНИАН) хотела в ближайшее время пойти в отпуск. «Какой отпуск? Пусть посмотрит, почему на 20% выросли цены на хлеб. Или собирает сумку и уходит вообще», - сказал премьер.