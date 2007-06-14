За ”коалиционной” половиной ЦИК наблюдает СБУ?

Члены Центральной избирательной комиссии от коалиции утверждают, что за ними ведут наблюдение сотрудники Службы безопасности Украины.

Об этом говорится в Открытом обращении членов ЦИК от коалиции к председателю ЦИК Владимира ШАПОВАЛА, текст которого передан УНИАН пресс-службой Партии регионов.

По словам авторов заявления, 14 июня у дома Центральной избирательной комиссии был выявлен автомобиль Mazda 3 серебристого цвета (государственный номер АА 4283 АА), в котором находились сотрудники СБУ с техническими средствами неизвестного назначения.

Эти лица отказались назвать свои фамилии и должности, только сообщив члену Комиссии Александру ШЕЛЕСТОВУ в присутствии сотрудников комендатуры Управления государственной охраны, что они выполняют задание своего руководства по согласованию с председателем ЦИК.

В связи с этим члены ЦИК от коалиции требуют от В.ШАПОВАЛА публично подтвердить или опровергнуть эту информацию. “В случае, если нами будет получено подтверждение того, что по согласованию с Вами или даже без такого согласования за нами ведется внешнее наблюдение или прослушиваются наши служебные и частные телефонные разговоры, мы будем вынуждены обратиться в соответствующие правоохранительные органы”, подчеркивается в заявлении.