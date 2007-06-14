Янукович: есть ли разногласия с Ахметовым, станет ясно на съезде

Партия регионов пока не принимала официального решения о начале предвыборной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня журналистам в Полтаве.

«Мы рассматриваем различные варианты, но официального решения о начале избирательной кампании еще не принимали», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр также опроверг существование разногласий с одним из руководителей Партии регионов Ринатом АХМЕТОВЫМ. «Существуют или не существуют разногласия – все это становится явным, когда проходят съезды, пока ни на одном из съездов таких разногласий не было. У нас с ним всегда идет дискуссия по разным вопросам, но в ней побеждает глубокий смысл и рационализм», - пояснил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Президент Виктор ЮЩЕНКО заявил, что утром в тот день общался с В.ЯНУКОВИЧЕМ, который сообщил о подготовке Партии регионов к участию в избирательном процессе.

Кроме того, 13 июня Президент отметил позитивную роль депутата Партии регионов Р.АХМЕТОВА во время консультаций относительно путей разрешения политического конфликта. “Р.АХМЕТОВ имел позиции, которые были важными и полезными для урегулирования политического кризиса. Я хотел бы, чтобы в данном случае журналисты об этом знали», - сказал глава государства.