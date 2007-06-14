Ющенко выставил Мороза двигателем торговли макаронами
Президент просит не спекулировать на хлебе
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает политиков не спекулировать без достаточных обоснований вокруг «хлебной» темы. Об этом глава государства заявил сегодня на брифинге в Кривом Роге.
«После заявлений Председателя Верховной Рады гражданину хочется немедленно бежать в магазин и скупать хлеб и макароны», - отметил Президент.
По словам В.ЮЩЕНКО, майская засуха в Украине не является фатальной. Он отметил, что продовольственного зерна Украина в этом году должна, по оптимистическим прогнозам, получить 8 млн. тонн, по пессимистическим – 6 млн. тонн. При этом в год Украине нужно продовольственного зерна в объеме 7 млн. тонн. По словам Президента, пока в Украине есть 2 млн. тонн остатков продовольственного зерна.
В то же время В.ЮЩЕНКО отметил, что в этом году может возникнуть проблема с фуражным зерном, которого, согласно прогнозам, аграрии могут недополучить в объеме 5 млн. тонн. В.ЮЩЕНКО заявил, что этот объем фуражного зерна будет компенсирован благодаря другим источникам.
Президент сообщил, что в настоящее время в Украине завершается инвентаризация хозяйств, пострадавших от засухи, после чего будет проведено заседание СНБО, где будут рассмотрены вопросы возмещения сельхозпроизводителям их убытков.
По словам В.ЮЩЕНКО, государство должно реструктуризировать платежи в бюджет и компенсировать процентную ставку по кредитам.