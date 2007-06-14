Ющенко выставил Мороза двигателем торговли макаронами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает политиков не спекулировать без достаточных обоснований вокруг «хлебной» темы. Об этом глава государства заявил сегодня на брифинге в Кривом Роге.

«После заявлений Председателя Верховной Рады гражданину хочется немедленно бежать в магазин и скупать хлеб и макароны», - отметил Президент.

По словам В.ЮЩЕНКО, майская засуха в Украине не является фатальной. Он отметил, что продовольственного зерна Украина в этом году должна, по оптимистическим прогнозам, получить 8 млн. тонн, по пессимистическим – 6 млн. тонн. При этом в год Украине нужно продовольственного зерна в объеме 7 млн. тонн. По словам Президента, пока в Украине есть 2 млн. тонн остатков продовольственного зерна.

В то же время В.ЮЩЕНКО отметил, что в этом году может возникнуть проблема с фуражным зерном, которого, согласно прогнозам, аграрии могут недополучить в объеме 5 млн. тонн. В.ЮЩЕНКО заявил, что этот объем фуражного зерна будет компенсирован благодаря другим источникам.

Президент сообщил, что в настоящее время в Украине завершается инвентаризация хозяйств, пострадавших от засухи, после чего будет проведено заседание СНБО, где будут рассмотрены вопросы возмещения сельхозпроизводителям их убытков.

По словам В.ЮЩЕНКО, государство должно реструктуризировать платежи в бюджет и компенсировать процентную ставку по кредитам.