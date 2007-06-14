Богатырева: мы обречены на дежавю

Координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов в Верховной Раде Раиса БОГАТЫРЕВА убеждена, что в следующем созыве парламента будет восстановлена деятельность нынешней коалиции. Такое мнение она высказала российскому изданию "Время новостей", сообщает пресс-служба Партии регионов.

Р.БОГАТЫРЕВА подчеркнула, что парламент не претерпит существенных изменений: "мы обречены на дежавю. В парламент имеют шансы вернуться в основном только нынешние участники». По ее мнению, в парламенте нового созыва может появиться одна или две небольшие новые силы, которые не изменят расстановку сил. «Дискуссии вокруг формирования большинства в парламенте следующего созыва развернутся между "оранжевыми" и "бело-голубыми". У нас есть все шансы реставрировать старую коалицию, но уже с убедительным политическим большинством. Понятно, соответственно, кто будет новым премьер-министром", - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

При этом она добавила, что многие украинские эксперты не исключают широкой коалиции между Партией регионов и "Нашей Украиной". "Этот союз был бы нужен и выгоден Президенту накануне выборов главы государства в 2009 году, но он мог бы ослабить возможности Партии регионов выдвинуть своего кандидата в президенты и победить. Наша Партия регионов доказала эффективность управления страной: ежемесячная инфляция ниже одного процента, профицит доходной части бюджета, наращивание социальных инвестиций... Нам досрочные выборы не были нужны. Скорее всего, они надолго дестабилизируют ситуацию. Но ценности, которые мы защищаем, фундаментальны, и мы не можем делать их заложниками в борьбе политических сил за власть", - подытожила Р.БОГАТЫРЕВА.