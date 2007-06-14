Ющенко хочет потянуть Ахметова за ниточку?

Народный депутат V созыва, член фракции Партии регионов Юрий БОЛДЫРЕВ исключает, что народный депутат Ринат АХМЕТОВ может проводить линию Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно необходимости проведения досрочных выборов в Верховную Раду.

Об этом он заявил сегодня в интервью корреспонденту УНИАН, комментируя заявление В.ЮЩЕНКО об особенной позиции Р.АХМЕТОВА во время урегулирования политического кризиса.

«Р.АХМЕТОВ, вне всякого сомнения, не проводит линию В.ЮЩЕНКО. Не нужно думать, что В.ЮЩЕНКО мог договориться только с Р.АХМЕТОВЫМ, и Р.АХМЕТОВ проводит теперь его линию», - сказал Ю.БОЛДЫРЕВ.

Народный депутат подчеркнул, что Президент Украины вряд ли мог договориться о проведении досрочных выборов непосредственно с Р.АХМЕТОВЫМ, который, в свою очередь, навязал эту мысль премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ. «Здесь невозможно договорится с Р.АХМЕТОВЫМ, чтобы он потом рассказал В.ЯНУКОВИЧУ. Я думаю, что всевозможные импульсы с Банковой шли по разным адресам. Вне всякого сомнения, разговаривали и с Р.АХМЕТОВЫМ, и с В.ЯНУКОВИЧЕМ, можно назвать еще десятки других фамилий», - сказал Ю.БОЛДЫРЕВ.

При этом, по словам народного депутата, такие высказывания Президента являются не первой его попыткой «вбить кол в монолитность донецкой команды». Подтверждением этого, по словам Ю.БОЛДЫРЕВА, является назначение Виталия ГАЙДУКА на пост секретаря СНБОУ. «Теперь по совету мелких ларечников и лавочников, которые сейчас заправляют в его ближайшем окружении, гарант решил использовать другого донецкого – на этот раз Рината Леонидовича (АХМЕТОВА – УНИАН)», - сказал он.

Ю.БОЛДЫРЕВ отметил, что Р.АХМЕТОВ по уровню своей подготовки к управлению государственными делами давным-давно перерос тот уровень, на котором он сегодня находится. «Именно за эту ниточку Президент хочет потянуть АХМЕТОВА, чтобы сделать его своим союзником. Но я думаю, что здесь будет, как и с ГАЙДУКОМ», - сказал народный депутат. При этом Ю.БОЛДЫРЕВ выразил уверенность, что интеллект Р.АХМЕТОВА «не позволит ему сделать те ошибки, на которые его постоянно подталкивает гарант».

Как сообщал УНИАН, 13 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, отвечая на вопрос об отношениях с владельцем компании «Систем Кэпитал Менеджмент» Ринатом АХМЕТОВЫМ, сказал, что после общения с этим бизнесменом у него создалось впечатление, что «у этого человека формируются конструктивные позиции относительно перспектив национального развития».

В.ЮЩЕНКО заметил, что во время консультаций относительно путей разрешения конфликта Р.АХМЕТОВ имел «позиции, которые были важными и полезными для урегулирования политического кризиса». «Я хотел бы, чтобы в данном случае журналисты об этом знали», - сказал глава государства.