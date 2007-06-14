Зварыч предлагает назначить Табачника великим инквизитором

“Если вице-премьер Табачник хочет, чтобы Кабмин назначил его великим инквизитором, то пусть предложит внести соответствующие изменения в Конституцию”, - об этом в комментарии сайту RAZOMсказал представитель Президента в парламенте пятого созыва Роман Зварыч. Как известно, вице-премьер Дмитрий Табачник на заседании Оргкомитета по подготовке празднования 11-й годовщины Конституции отметил, что можно было бы позаимствовать испанский обычай времен инквизиции и сжигать на костре тех, кто нарушает Конституцию.

“На всякий случай скажу, что лично я такой инициативы не поддержу, так как, к счастью, мы уже давно пережили ужасную средневековую эпоху. Такое мышление лишь свидетельствует об ограниченном мировоззрении некоторых представителей власти”, - заметил Зварыч.

“Наверное, предлагая сжигать на костре тех, кто нарушает Конституцию, он имел в виду представителей Кабинета министров, которые не выполняли обязательного к выполнению указа Президента о роспуске парламента и не хотели финансировать проведение досрочных выборов”, - подчеркнул Зварыч.