Киселев: Ющенко подставил Ахметова

Первый заместитель лидера фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ считает некорректными высказывания Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в отношении особой позиции народного депутата Рината АХМЕТОВА при урегулировании политического кризиса.

Такое мнение он высказал сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН.

«Я думаю, что Виктор Андреевич (ЮЩЕНКО – УНИАН) допустил бестактность», - сказал он. При этом депутат отметил, что тем самым глава государства «подставил сам себя как Президент, и подставил Рината Леонидовича (АХМЕТОВА – УНИАН)».

В.КИСЕЛЕВ подчеркнул, что В.ЮЩЕНКО как глава государства не должен вести себя подобным образом. «Не нужно ему подобным образом себя вести, кого-то поучать, кого-то хвалить и выставлять демократом», - сказал народный депутат.

Отвечая на вопрос, насколько возможно, что В.ЮЩЕНКО договаривался о проведении досрочных выборов в первую очередь с Р.АХМЕТОВЫМ, В.КИСЕЛЕВ исключил такую возможность. «Р.АХМЕТОВ и В.ЯНУКОВИЧ - это одно целое. Они с В. ЯНУКОВИЧЕМ выдерживают одну линию», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, вчера Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, отвечая на вопрос об отношениях с владельцем компании «Систем Кэпитал Менеджмент» Ринатом АХМЕТОВЫМ, сказал, что после общения с этим бизнесменом у него создалось впечатление, что «у этого человека формируются конструктивные позиции относительно перспектив национального развития».

В.ЮЩЕНКО заметил, что во время консультаций относительно путей разрешения конфликта, Р.АХМЕТОВ имел «позиции, которые были важными и полезными для урегулирования политического кризиса. Я хотел бы, чтобы в данном случае журналисты об этом знали», - сказал глава государства.