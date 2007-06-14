Регионалы обвиняют оппозицию в блокировании избирательного процесса

Партия регионов обращается к народным депутатам БЮТ и «Нашей Украины» с требованием как можно быстрее сложить с себя депутатские полномочия и разблокировать роботу ЦИК.

Об этом заявил руководитель юридического департамента Центрального аппарата Партии регионов, народный депутат Юрий МИРОШНИЧЕНКО, слова которого цитирует пресс-служба Партии регионов.

“Мы обращаемся к народным депутатам БЮТ и „Нашей Украины” с требованием как можно быстрее выполнить обязательство, сложить с себя депутатские полномочия, разблокировать роботу ЦИК и оставить в покое страну. В противном случае, в конце концов, непонятно, кому, собственно, нужны досрочные выборы!?», - подчеркнул Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

В то же время он подчеркнул, что „Верховная Рада является полномочной до дня открытия первого заседания новоизбранного парламента”.

При этом он сослался на Конституцию, где закреплен принцип непрерывности государственной законодательной власти. “Именно поэтому ВР нынешнего созыва будет продолжать свою работу даже после того, как 151 депутат сложит свои полномочия», - подчеркнул Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

Кроме того, Ю.МИРОШНИЧЕНКО заявил о сомнительности чистоты юридических аргументов о признании Верховной Рады неполномочной в результате сложения депутатских полномочий.

«Интересным является тот факт, что при представлении личных заявлений народные депутаты фракций БЮТ и „Нашей Украины” мотивом выхода из состава фракций отмечали Указ Президента от 2 апреля 2007 года № 264 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины», который признан утратившим действие в соответствии со следующим Указом Президента Украины. Следовательно, депутаты заведомо подавали заявления для объявления на пленарных заседаниях Совета, руководствуясь нормативно-правовым актом, утратившим силу”, - подчеркнул депутат.

Во-вторых, по его словам, согласно ч.1 статьи 59 Регламента ВР, минимальное количество народных депутатов для формирования депутатской фракции должно составлять не меньше 15 народных депутатов. По состоянию на 14 июня 2007 года количественный состав фракций БЮТ и „Нашей Украины” составляют 68 и 36 депутатов соответственно. Следовательно, фракции существуют де-факто, а начало процесса выхода депутатов из фракций еще не означает, что он (процесс) будет завершен, - сказал Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

В-третьих, отметил он, необходимо обратить внимание на то, что окончательную точку в этом процессе должна поставить Центральная избирательная комиссия. В этом контексте депутат подчеркнул важность разблокирования, наконец, роботы ЦИК.

Также народный депутат отметил важность соблюдения взятых на себя обязательств всеми участника политического процесса. «Теперь мы видим, что все политические силы задекларировали готовность способствовать решению общественно-политического кризиса, однако не все это и в действительности делают. В то время, как Партия регионов изо всех сил соблюдает договоренности «большой тройки» в составе премьер-министра, Президента и Председателя парламента, оппозиция делает все, чтобы заблокировать начало избирательного процесса”, - заявил Ю.МИРОШНИЧЕНКО.