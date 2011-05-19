Одесский суд запретил акции "Свободы", Компартии и других

Окружной административный суд Одесской области запретил проведение 21 мая массовых акций в Одессе семи организациям партий и общественных движений, сообщили сегодня УНИАН в информационной службе админсуда.

В частности, судья Елена СОКОЛЕНКО удовлетворила иск Одесского горисполкома к местной организации ВО «Свобода», которая планировала провести марш по центральным улицам Одессы и митинг у памятника Тарасу Шевченко в знак протеста против решения власти о продаже земель сельхозназначения, чтобы предотвратить столкновений активистов этой партии с представителями шести других партий и организаций.

По словам заместителя начальника Управления МВД Украины в области Дмитрия ФУЧЕДЖИ, «в массовых мероприятиях 21 мая планировали принять участие около двух тысяч граждан, причем заявки на проведение своих акций в одно и то же время и том же месте подали семь организаций и партий, исповедующих кардинально противоположные политические взгляды».

Это и побудило Одесский горисполком обратиться с иском в судебные инстанции о запрете массовых акций во избежание возможных беспорядков областном центре. «Что касается милиции, то 21 мая на центральные улицы Одессы будет выведено свыше тысячи сотрудников милиции для обеспечения правопорядка», - отметил Д.ФУЧЕДЖИ.

Кроме заявленных на субботу марша и митинга ВО «Свобода», запрещены также контракции пророссийских организаций ПСПУ, КПУ, «Родыны», объединения «Дозор» и одной из казаческих организаций.

С учетом этого лидер Одесской облорганизации ВО «Свобода» Павел КИРИЛЕНКО заявил в интервью УНИАН, что завтра на пресс-конференции в Одессе будет высказана позиция партии по поводу судебного запрета на проведение акции по одной из самых актуальных проблем общества – подготовке решения власти о продаже земель сельхозназначения.