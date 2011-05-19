Оппозиционное правительство: как спасти бизнес от нововведений Азарова

Оппозиционное правительство рекомендует поддержать пакет законопроектов «Народная реформа» с целью спасения малого бизнеса от последствий так называемой налоговой реформы правительства Николая АЗАРОВА.

Такое предложение внес премьер-министр оппозиционного правительства, народный депутат от “БЮТ-Батькивщина” Сергей СОБОЛЕВ во время сегодняшнего заседания, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Мы должны дать ответ на вопрос: как спасти бизнес от нововведений правительства АЗАРОВА», - отметил он.

«Прошло несколько месяцев и это правительство и Президент поняли, во что они втянули страну с этим Налоговым кодексом. Но что делать тысячам людей, которые потеряли работу, работали по найму или вели собственное дело, что делать в связи с тем, что власть ввела новые нормы относительно невозможности уплаты НДС, относительно невозможности иметь какие-либо хозяйственные отношения тем, кто работает на едином налоге, что делать пенсионерам, которые недополучают поступления в Пенсионный фонд в связи с закрытием бизнеса тысячами предпринимателей?», - отметил С.СОБОЛЕВ.

Премьер оппозиционного правительства отметил, что изменения в Налоговый кодекс, внесенные спешно Н.АЗАРОВЫМ на последнем заседании правительства, сводятся к тому, чтобы повернуть назад статьи, которые это же правительство и Президент выбросили из проекта Кодекса при его принятии.

В то же время министр экономики оппозиционного правительства Александр БОНДАРЬ отметил, что за полгода действия новых норм Налогового кодекса власть выполнила основную свою задачу - полностью разрушила малый бизнес в Украине.

«Эта задача достигнута, половина малого бизнеса ушла в тень, и это приносит прибыли чиновникам за счет взяток», - отметил А.БОНДАРЬ.

Как сообщалось, "Народные реформы" – это пакет законопроектов, разработанных депутатом Натальей КОРОЛЕВСКОЙ. Принятия настоящих документов требовали сегодня возле Верховной Рады участники акции протеста “Вперед”.