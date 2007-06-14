Тимошенко удовлетворит прихоть Мороза

БЮТ требует от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, СБУ и СНБОУ немедленно вмешаться в экономическую ситуацию в стране и разобраться “с заговором руководства правительства и монополистов” относительно повышения цен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге.

В начале брифинга Ю.ТИМОШЕНКО продемонстрировала видеоролики Партии регионов на парламентских выборах 2006 года, где они обещали “улучшение вашей жизни уже сегодня”. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Партия регионов, придя к власти, не выполнила своих обещаний. Напротив, в последнее время наблюдается резкий рост цен на горючее, хлеб, растет инфляция, сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в то время, как все политики, и особенно правительство, забыли о людях, их реальное состояние жизни, по данным экспертов, ухудшилось на 13% (снизился реальный доход людей). “Это говорит о том, что правительство катастрофически не справляется со своими обязанностями”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее данным, уровень инфляции сегодня составляет 17%, наблюдается стремительное повышение цен на все продукты, и в первую очередь на хлеб, которое чувствует на себе каждый гражданин Украины.

Также она отметила, что несмотря на мировую тенденцию снижения цен на бензин и дизельное горючее, в Украине за последние 30 дней цена на них возросла на 20%. БЮТ убежден, что это является результатом заговора правительства и монополистов, которые “кладут сверхдоходы себе в карман”.

Ю.ТИМОШЕНКО уверена, что Партия регионов чувствует, что скоро отойдет от власти, и пытается заработать как можно больше средств. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, “хотелось, чтобы, наконец, народ увидел, что правительства практически не существует”. “Правительство зарабатывает деньги и пытается сохранить кресло”, - сказала она, добавив, что правительство и правительственная коалиция забыли, что они по крайней мере еще 4 месяца должны отвечать за то, что происходит в стране. Она пообещала, что ее политическая сила будет мониторить эту ситуацию и не позволит разворовать страну.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что экономическая ситуация нуждается в срочном вмешательстве Президента. “То, что сегодня В.ЯНУКОВИЧ нашел виноватых в виде трех министров, потом три министра нашли виноватых в виде трех губернаторов, а виноватые губернаторы, как говорят чиновники, поехали в отпуск. Так я хочу спросить, кто должен искать крайнего. Безусловно, ЯНУКОВИЧ не справляется с поставленными обществом задачами, безусловно, он не справляется с ценовой политикой, не может остановить инфляцию”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, добавив, что именно поэтому другой ветви власти – Президенту, СНБО и СБУ – необходимо подключиться к этой ситуации и сделать соответствующие шаги для нормализации экономической ситуации.

Она напомнила, что БЮТ обратился с письмами к Президенту, СБУ и СНБО, в которых отмечается, что БЮТ убежден, что “стремительный рост цен на бензин и дизельное горючее, на хлеб и муку, на жилищно-коммунальные услуги это заговор между монополиями, которые занимаются соответствующим видом бизнеса, и руководством правительства, потому что больше оснований для экстремального роста цен не существует”. “И мы хотим, чтобы именно эти должностные лица, которым мы написали эти письма, открыли отдельное расследование и выявили заговор и рассказали стране, как нагло разворовываются деньги за счет людей, и чтобы они прекратили это”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что сознательно не обращалась к Генеральной прокуратуре и МВД, “потому что это не Генеральная прокуратура и не МВД, а департамент Партии регионов, работающий не на Украину, а на определенный клан”.