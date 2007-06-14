Лидер Нашей Украины Кириленко отправляется в тур по Украине

Лидер партии “Наша Украина” Вячеслав Кириленко отправляется в тур по Украине. За три дня - 15, 16 и 17 июня - он посетит Волынь, Ривненскую и Житомирскую область.

В программе визита - встречи с избирателями на центральных площадях Луцка, Ровно и Житомира; посещение детских домов, вузов, предприятий; встречи с талантливой молодежью и священнослужителями, непосредственное общение с людьми на рынках и улицах провинциальных городов. Лидер примет участие в прямых эфирах на местном радио и телевидении, запланированы пресс-конференции в Луцке, Ровно, Житомире и Бердичеве.